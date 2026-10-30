¡Exclusiva! La hermana de Octavio Ocaña revela cómo va el proceso del segundo presunto responsable de la muerte del actor

El caso de Octavio Ocaña está por finalizar y, en exclusiva, su hermana Bertha compartió que el juzgado que lleva el proceso del segundo presunto responsable de la muerte del actor, pronto programará el inicio del juicio oral en su contra. Así encabezó Bertha Ocaña una misa para conmemorar el quinto aniversario luctuoso de su hermano.