¿José Eduardo Derbez no quiere herencia de Victoria Ruffo? ¡Así rompió el silencio!

Luego de que Paola Dalay no entrara a ver a Victoria Ruffo cuando estuvo hospitalizada, las especulaciones no tardaron en surgir y José Eduardo Derbez aclaró cómo se llevan realmente su madre y su esposa. Cabe mencionar que el podcast de José Eduardo Derbez ha dado mucho de qué hablar sobre las críticas que Paola Dalay habría recibido de su suegra hasta la forma en que se conocieron José Eduardo y Paola Dalay. ¿Victoria Ruffo no le dejará herencia a José Eduardo Derbez? Así reaccionó el conductor.