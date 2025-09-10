“Es la madre que muchos quisieran tener”, Ángel Muñoz detalla cómo ha sido la maternidad de Ana Bárbara
Ángel Muñoz, quien fue testigo del momento en que Ana Bárbara reveló que su hijo José Emilio Fernandez la habría traicionado, detalló cómo se ha desempeñado Ana Bárbara como madre.
Ángel Muñoz, quien fue testigo del momento en que Ana Bárbara reveló que su hijo José Emilio Fernandez la habría traicionado, detalló cómo se ha desempeñado Ana Bárbara como madre. Entre otras cosas, Ángel Muñoz aceptó que él ha aprendido a ser padre gracias a la cantante de grupero.
