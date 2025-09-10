VIDEO: Despiden a un grupo de médicos por polémicas burlas a sus pacientes en TikTok

Médicos de Sansum Clinic han sido despedidos luego de que subieran un polémico video a TikTok donde aparecían burlándose de sus pacientes en un centro de atención médica en Santa Bárbara, California.

Los videos y fotos eran tomados en el área de urgencias, donde los médicos y personal reían y posaban frente a manchas que los pacientes dejaban en camillas, donde un TikTok se hizo viral con frases como “Adivina la sustancia”, lo que generó indignación dentro de los usuarios de redes.

Tras video viral fueron suspendidos y finalmente despedidos

Ante este penosa situación, el personal administrativo de Sansum Clinic dio a conocer que los empleados relacionados con este video habían sido suspendidos en lo que se investigaban los hechos y luego de dos días, se confirmó que habían sido despedidos, pues la clínica consideraba que la actitud mostrada era incompatible con los valores de dicha organización.

A través de un comunicado oficial, Sutter Health, propietaria de Sansum Clinic, señaló que la actitud y conductas mostradas violaban directamente las políticas internas y puntualizó que no se tolerarán este tipo de acciones que comprometen la confianza de los pacientes, por lo que el video original ya habría sido eliminado, aunque algunos usuarios lograron tomar capturas de este hecho lamentable.

#viral #internacional #TvNoticias ♬ Noticias 24 Extra - TVI @ysabellaruizleon INDIGNANTE 😡 Despiden a personal médico en California por polémico video burlándose de pacientes de la clínica Sansum en donde se mostraba personal de salud burlándose de los fluidos corporales de pacientes que quedaban en la camilla de exploración. El video comenzaba con la frase “¿Pueden los pacientes dejarles regalos?”, acompañada de una fotografía en la que aparecían siete trabajadores con uniforme médico. Varios de los empleados que aparecían en las imágenes fueron despedidos después de darse a conocer las imágenes. Tu que opinas ? #NOTICIAS

La comunidad de internet reaccionó ante este caso

En seguida, cientos de personas se dedicaron a puntuar negativamente esta institución, dejando en claro su punto sobre el profesionalismo y éticas que se necesitan en una clínica para poder atender a cualquier ser.

El video provocó una ola de críticas entre usuarios de internet y miembros de la comunidad dedicada a los cuidados de la salud, donde las opiniones y comentarios en redes sociales lo describieron como un caso deshumanizante, ofensivo y poco ético hacia los pacientes.