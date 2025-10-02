"¡Yo no me he dejado!”, Angélica Aragón habló fuerte del caso de Sasha Sokol y Luis de Llano
TV Azteca
Angélica Aragón rompió el silencio y reaccionó fuerte al ser cuestionada sobre el tema de Sasha Sokol y Luis de Llano. Entre otras cosas, la consagrada actriz reveló que en más de una ocasión tuvo que ‘poner un alto’ a situaciones de abuso y similares. Esto fue lo que compartió.
