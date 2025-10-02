¿Quién es Odette Orlena? La influencer mexicana que salió en el último video de Micky Hair

En los últimos días, el tema del asesinato de Micky Hair, ha generado muchos temas al respecto. Considerando que se trataba de un joven empresario que tenía salones de belleza de gran relevancia en zonas lujosas, donde recibió y atendió a todo tipo de celebridades y creadoras de contenido para recibir atención.

En uno de los últimos vídeos de su negocio, se observa que la última persona que atendió fue a Odette Orlena, una influencer mexicana que fue atendida en el salón de belleza ubicado en Polanco. A continuación, te detallamos algunos datos que se saben sobre ella.

¿Quién es Odette Orlena?

Odette Orlena, como ya lo mencionamos, se trata de una influencer mexicana, quien en sus redes sociales de Instagram se destaca por tener más de 1.8 millones de seguidores, mientras que en TikTok tiene 6.4 millones de seguidores.

Su popularidad ha crecido debido al contenido que sube, donde vemos a la joven compartiendo con sus seguidores las actividades que realiza en su día a día, mostrando un estilo de vida llena de lujos, además de realizar diversos trends que se ponen de moda en las redes sociales, desde videos de baile hasta de humor.

En el último video del Instagram de Micky Hair Salon Masaryk, publicado el 29 de septiembre, observamos a la influencer mexicana, quien en su visita acudió para recibir un tratamiento de belleza completo, que incluye el servicio de pestañas, cejas, y pedicura. Al final vemos los resultados plasmados en Odette Orlena.

¿Qué pasó con Micky Hair?

Miguel Ángel de la Mora, mejor conocido en las redes sociales como Micky Hair, era reconocido por ser un empresario que tenía salones de belleza. Lamentablemente, el 29 de septiembre, se dio a conocer que fue asesinado afuera de su establecimiento ubicado en la calle de Presidente Masaryk.

Por el momento, las autoridades siguen realizando las investigaciones al respecto para poder encontrar y detener al precursor del asesinato, además de buscar la razón por la que se efectuó el asesinato contra el joven empresario originario de Jalisco.