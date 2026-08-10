Angélica Vale asegura que ella tomó la decisión de divorciarse y revela si le gustaría volver a enamorarse

Fue en noviembre del 2025 cuando se dio a conocer la separación entre Angélica Vale y Otto Padrón. Y hace poco la actriz se animó a compartir que ella tomó la decisión de divorciarse y se quedó tranquila por saber que hizo de todo para salvar el matrimonio. También señaló que sus hijos están adaptándose a esta nueva realidad y que incluso ellos son quienes la animan a volver a enamorarse, algo que no descarta, solo no le gustaría casarse otra vez.