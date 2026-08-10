Ivonne Montero revela sus miedos y fortalezas para la Granja VIP Segunda Temporada

¡Pondrá La Granja VIP de cabeza! Ivonne Montero fue revelada oficialmente como Granjera y nos visitó en el foro de Venga La Alegría para hablar de su emoción por descubrir su lado “doblemente animal”. Al respecto, confesó que se siente muy entusiasmada por la convivencia con los animalitos, aunque también le preocupa tener que pasar frío cuando le toque ser parte de los Peones. Además, dijo feliz que su mayor motivación es Antonella, su hija, quien fue de las primeras en insistirle para tomar esta gran oportunidad.