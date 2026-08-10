¿El ocio es saludable? Descubre por qué es importante descansar sin sentir culpa

Este lunes 10 de agosto, el foro de Venga La Alegría recibió a Adina Galante, psicóloga cognitiva, quien nos explicó por qué el ocio es tan importante en un mundo donde la inmediatez es parte de la vida cotidiana. De acuerdo con la experta, todas las personas tienen que darse un rato para descansar y reponerse porque esto evita que el cuerpo se desgaste y es de mucha ayuda a nivel emocional.