Ideas de looks para niñas pequeñas que sí son adecuados para su edad y se ven muy bonitos

El diseñador Javier Luna nos visitó en el foro de Venga La Alegría para una tierna pasarela de vestidos infantiles en “Ponte Bonita”. Estos modelos son perfectos para niñas pequeñas porque son adecuados para su edad, están hechos en colores llamativos y son muy cómodos para que puedan lucir preciosas mientras se divierten. Los tonos en tendencia son el rosa, el azul y el lavanda, para combinar con zapatos o tenis.