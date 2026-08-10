¡MasterChef 24/7 al límite! Ixdit se reencuentra con su hijo y Luis se queda fuera del top 10 en la cocina
Tras una semana llena de incertidumbre por no tener noticias sobre su familia, Ixdit por fin pudo volver a su hijo y protagonziaron un precioso momento.
El domingo de eliminación de MasterChef 24/7 de este 10 de agosto estuvo repleto de emociones intensas. Y sin lugar a dudas, el reencuentro de Ixdit con su hijo Santi conmovió a todos y provocó las lágrimas de la cocinera. Además, Luis nos visitó en “La Parrilla” y reconoció que no quería salir, pero solo lo decía por si le tocaba irse.