Receta de pollo a la toscana cremosa: paso a paso para un platillo delicioso y rendidor
Empieza la semana con todo y consiente a tu familia con esta receta de pollo a la toscana que nos compartió el Chef Ismael Zhu en “El sabor de la Alegría”.
El pollo es un ingrediente muy versátil y que se puede prepara con una infinidad de recetas deliciosas, como al estilo toscana con un toque cremoso exqisito que nos enseñó a hacer el Chino. Para esta preparación que queda lista en menos de una hora, los ingredientes clave son la pechuga de pollo en cubos, crema ácida y pimientos.