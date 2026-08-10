Detienen a sospechoso que provocó la muerte de un adulto mayor tras arrojarlo a un tráiler

El caso del adulto mayor que fue aventado por un desconocido y perdió la vida tras ser arrollado por un tráiler en Monterrey causó gran indignación, por lo que las autoridades se movilizaron para dar con el responsable. Y tras una ardua búsqueda, fue capturado Héctor “N”, señalado como supuesto culpable y que estaría a la espera de que se compruebe su identidad con el video que circula en redes sociales.