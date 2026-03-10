¿Hijos y matrimonio? Angelique Boyer y Sebastián Rulli reaccionan ante las dudas
Angelique Boyer habló de hijos y matrimonio, pero no con Sebastián Rulli. Y es que las dudas surgieron luego de ver a la actriz ‘embarazada’ en Socias por Accidente. ¿Será que Angelique Boyer y Sebastián Rulli piensan crecer la familia? Así reaccionaron.