inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Venga La Alegría
Video

¿Nacho Casano o Ime Tuñón? Así anunciaron al primer eliminado de La Academia VLA

¡El primer eliminado de la temporada! Ime Tuñón y Nacho Casano, quienes fueron nominados en la primera semana de La Academia VLA, conocieron su destino.

Venga La Alegría
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

¡Llegó el momento de la verdad y conocimos al primer eliminado de la temporada! Ime Tuñón y Nacho Casano, quienes fueron nominados en la primera semana de La Academia VLA, conocieron su destino y, con un 43% de las votaciones a su favor, el actor argentino abandonó la competición.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×