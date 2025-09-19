¿Nacho Casano o Ime Tuñón? Así anunciaron al primer eliminado de La Academia VLA
¡El primer eliminado de la temporada! Ime Tuñón y Nacho Casano, quienes fueron nominados en la primera semana de La Academia VLA, conocieron su destino.
TV Azteca
¡Llegó el momento de la verdad y conocimos al primer eliminado de la temporada! Ime Tuñón y Nacho Casano, quienes fueron nominados en la primera semana de La Academia VLA, conocieron su destino y, con un 43% de las votaciones a su favor, el actor argentino abandonó la competición.
