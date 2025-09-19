Christian Nodal tiene un negocio en Estados Unidos que pocos conocían: de qué se trata

Christian Nodal siempre ha dado de qué hablar por su música, por su estilo y también por su manera de vivir sin filtros. Pero lo que pocos saben es que, además de cantar y componer, tiene un negocio distinto: abrió un estudio de tatuajes en Estados Unidos.

No es raro que el cantante de “Adiós Amor” buscara un espacio fuera de los escenarios. La fama suele empujar a muchos artistas a diversificar y probar suerte en otros ámbitos, pero lo que distingue a Nodal es que eligió algo que realmente forma parte de su vida diaria.

Quien lo sigue desde hace años sabe que los tatuajes no son accesorios de moda en su caso, sino huellas que lo han acompañado en distintas etapas de su carrera.

¿Dónde está el estudio de tatuajes de Christian Nodal?

El estudio de tatuajes de Christian Nodal está en California, un estado donde esta industria es altamente competida, pero también muy rentable. El músico mexicano no apostó por un restaurante, una línea de ropa o un bar, sino por algo que lo representa.

En ese estudio, los clientes pueden acudir a tatuarse con artistas que comparten la visión del cantante: piezas con significado, trazos que cuentan historias y un enfoque en la autenticidad.

¿Por qué eligió Nodal los tatuajes como negocio?

Los tatuajes del cantante de “Dime cómo quieres” han sido tema de conversación desde hace años. Algunos se relacionan con momentos personales, otros con símbolos que para él son poderosos.

Al abrir un estudio, trasladó esa afición a un espacio donde otras personas pueden plasmar su identidad en la piel. No es casualidad: el tatuaje es parte de cómo Nodal entiende la expresión artística desde que era pequeño. De hecho, él mismo reveló que se hizo su primer “rayón” a los 18 años y que, tras varias experiencias negativas en otros estudios, finalmente se decidió por abrir el suyo.

¿Qué tan arriesgada es esta apuesta de Christian Nodal en California?

El mundo del tatuaje en California es competitivo y exige calidad. Ahí trabajan algunos de los artistas más reconocidos del continente, y la clientela busca tanto profesionalismo como estilo único.

Canva El nuevo negocio de Christian Nodal es un estudio de tatuajes en California, EUA

Montar un estudio en ese contexto requiere inversión y una propuesta sólida, pero también abre la puerta a un mercado que mueve millones de dólares al año.

Para los famosos que incursionan en negocios, este tipo de proyectos no solo generan ingresos extra, también fortalecen la marca personal del artista.

¿Cómo impacta el nuevo negocio de Nodal en su carrera musical?

Aunque la música sigue siendo el centro de su vida, este estudio refleja que Nodal busca trascender más allá del escenario.

El negocio no compite con su carrera artística, sino que suma: le da un nuevo punto de conexión con el público y refuerza la imagen de un artista que no se conforma con un solo camino.

Con esta apuesta, Christian Nodal demuestra que no solo canta sobre historias de vida, también sabe convertir sus propias pasiones en proyectos que tienen futuro.