¿La culpa es de la hipnosis? ¡Así apareció Jezzini, ahora Zinni, en Venga La Alegría!

Jezzini, ahora Zinni, apareció en televisión nacional dentro de Venga La Alegría, generando conmoción entre sus seguidores y millones de espectadores. Aquí el video completo.

Jezzini, el influencer con millones de seguidores que acaparó la conversación luego de ‘desaparecer’ de sus redes sociales, hizo su aparición en televisión dentro de Venga La Alegría y se presentó como Zinni, generando conmoción entre sus seguidores y millones de espectadores. Esto fue lo que sucedió.

