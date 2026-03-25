¿Dará su apellido? Aquivaldo Mosquera habla de la polémica tras el hijo que tuvo con Karla Pineda
Tras darse a conocer que Aquivaldo Mosquera y Karla Pineda habían llegado a un arreglo para la manutención de su hijo, el exfutbolista despejó la duda: ¿otorgará su apellido al menor?
Tras darse a conocer que Aquivaldo Mosquera y la conductora Karla Pineda habían llegado a un arreglo para la manutención de su hijo, el exfutbolista despejó la duda: ¿otorgará su apellido al menor? Tras diez años del proceso legal, el exfutbolista aseguró que cumple con la ley y que lleva buena relación con la madre de las hijas de su primera esposa.