“Yo no soy su enemigo”, Arturo Carmona lanza un mensaje claro a Alicia Villarreal tras su reciente divorcio
Arturo Carmona reaccionó al divorcio de Alicia Villarreal y Cruz Martínez; dejó claro que no entiende por qué la cantante tiene conflictos con él y le envió un mensaje directo.
