inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Venga La Alegría
Video

“Yo no soy su enemigo”, Arturo Carmona lanza un mensaje claro a Alicia Villarreal tras su reciente divorcio

Arturo Carmona reaccionó al divorcio de Alicia Villarreal y Cruz Martínez; dejó claro que no entiende por qué la cantante tiene conflictos con él y le envió un mensaje directo.

Venga La Alegría
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

Arturo Carmona reaccionó al divorcio formal de Alicia Villarreal y Cruz Martínez y dejó claro que no entiende por qué la cantante tiene conflictos con él. Además, aprovechó el momento para enviarle un mensaje directo a Alicia Villarreal.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×