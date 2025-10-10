inklusion logo Sitio accesible
¡Apoyo total! Michelle Vieth le tiende la mano a Belinda en su conflicto contra Lupillo Rivera

Luego de que se diera a conocer que Belinda inició acciones legales contra Lupillo Rivera por violencia digital, Michelle Vieth aseguró que la ayudará directamente.

Luego de que se diera a conocer que Belinda inició acciones legales contra Lupillo Rivera por violencia digital, Michelle Vieth reaccionó y le tendió la mano a la cantante. Además, explicó por qué estuvo mal que Lupillo ventilara lo que sucedió en su supuesta relación.

