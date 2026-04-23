De bandido a niña fresa: El malilla nos da un adelanto de su colaboración con Danna Paola
El malilla se encuentra muy ansioso y contento de su nueva colaboración con Danna Paola y deja ver que tiene un gran cariño y admiración por la cantante de pop.
El reggaetonero se ha presentado dos veces en Coachella y habla de su experiencia al ser uno de los pocos mexicanos que han pisado dicho escenario internacional, también se mostró emocionado al hablar sobre Danna Paola, con quien pronto estrenará un tema musical.