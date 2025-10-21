inklusion logo Sitio accesible
¿Bárbara de Regil ‘salió corriendo’ de sus fans? Ella misma responde

Luego de que se viralizara un video de Bárbara de Regil donde aparece corriendo para, supuestamente, evitar a sus fans, la actriz aclaró lo que ocurrió.

Luego de que se viralizara un video de Bárbara de Regil donde aparece corriendo para, supuestamente, evitar a sus fans, la actriz rompió el silencio y aclaró lo que realmente ocurrió. Además, habló de su conexión con el público y del gran momento que atraviesa con su pareja.

