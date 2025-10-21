¿Bárbara de Regil ‘salió corriendo’ de sus fans? Ella misma responde
Luego de que se viralizara un video de Bárbara de Regil donde aparece corriendo para, supuestamente, evitar a sus fans, la actriz aclaró lo que ocurrió.
TV Azteca
Luego de que se viralizara un video de Bárbara de Regil donde aparece corriendo para, supuestamente, evitar a sus fans, la actriz rompió el silencio y aclaró lo que realmente ocurrió. Además, habló de su conexión con el público y del gran momento que atraviesa con su pareja.
