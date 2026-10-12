¡Beetlejuice regresa a México! Alejandro Gou revela sus próximos proyectos
Tras pronunciarse sobre el éxito de Mentiras All Stars, Alejandro Gou habló de sus próximos proyectos; Jesusa Ochoa y Armando Hernández también robaron cámara.
Alejandro Gou sigue apostando en grande, revela sus próximos proyectos y se pronuncia sobre el éxito del musical Mentiras All Stars. Por su parte Jesusa Ochoa reaccionó a los comunicados con los que Timbiriche y Luis de Llano se han deslindado. Además, Armando Hernández dio la cara por los rumores de una supuesta infidelidad.