¡Beetlejuice regresa a México! Alejandro Gou revela sus próximos proyectos

Alejandro Gou sigue apostando en grande, revela sus próximos proyectos y se pronuncia sobre el éxito del musical Mentiras All Stars. Por su parte Jesusa Ochoa reaccionó a los comunicados con los que Timbiriche y Luis de Llano se han deslindado. Además, Armando Hernández dio la cara por los rumores de una supuesta infidelidad.