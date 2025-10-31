¡Así se vivió el Beliween! Belinda refrendó su trono como reina del Halloween
Como cada año, Belinda ‘encantó y hechizó' en su Beliween, la fiesta de Halloween más esperada del mundo del espectáculo. ¡Checa qué celebridades la acompañaron!
Como cada año, Belinda ‘encantó y hechizó' en su Beliween, la fiesta de Halloween más esperada del mundo del espectáculo. En esta edición, la anfitriona se disfrazó de Greta Gremlin para recibir a celebridades como Bárbara de Regil, Karol Sevilla y muchos más.
