inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Venga La Alegría
Video

¡Así se vivió el Beliween! Belinda refrendó su trono como reina del Halloween

Como cada año, Belinda ‘encantó y hechizó' en su Beliween, la fiesta de Halloween más esperada del mundo del espectáculo. ¡Checa qué celebridades la acompañaron!

Venga La Alegría
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

Como cada año, Belinda ‘encantó y hechizó' en su Beliween, la fiesta de Halloween más esperada del mundo del espectáculo. En esta edición, la anfitriona se disfrazó de Greta Gremlin para recibir a celebridades como Bárbara de Regil, Karol Sevilla y muchos más.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×