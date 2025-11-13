inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Venga La Alegría
Video

Benny Ibarra envía mensaje a Angélica Vale y a Aleks Syntek tras sus respectivos conflictos amorosos

Tras las polémicas amorosas que atraviesan Angélica Vale y Aleks Syntek, con sus respectivas parejas, Benny Ibarra y Celina del Villar les enviaron un reconfortante mensaje.

Venga La Alegría
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

Tras las polémicas amorosas que atraviesan Angélica Vale y Aleks Syntek, con sus respectivas parejas, Benny Ibarra y Celina del Villar les enviaron un reconfortante mensaje. Además, revelaron cómo festejaron sus 23 años de matrimonio.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×