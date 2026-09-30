¿Alivias el estreñimiento con remedios caseros? ¡Cuidado! El estreñimiento puede ser más serio de lo que crees

¿Cómo lidias con el estreñimiento sin medicamento? ¿Qué se considera como estreñimiento? Ante la desesperación de padecer estreñimiento, muchas personas recurren a todo tipo de remedios caseros pero el problema podría ser mucho más serio de lo que crees. Por eso, el gastroenterólogo Dr. Rodrigo Soto nos acompañó para profundizar sobre este padecimiento. ¡Toma nota y comparte!