¡Exclusiva! Camilo deja claro su gran amor por México

Camilo no sólo disfruta del éxito de su música, el colombiano también disfruta y aprende de su faceta de padre de dos hijas, así lo reveló entrevista exclusiva para VLA. Entre otras cosas, Camilo reveló que los nombres de sus hijas, Índigo y Amaranto, tienen implícito el amor que le tiene a México y agradeció a las mujeres que lo ayudan a seguir creciendo.