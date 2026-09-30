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¡Exclusiva! Camilo deja claro su gran amor por México

Además de compartir el gran amor que le tiene a México, Camilo agradeció a todas las mujeres que lo han apoyado a crecer como persona y como músico.

Camilo no sólo disfruta del éxito de su música, el colombiano también disfruta y aprende de su faceta de padre de dos hijas, así lo reveló entrevista exclusiva para VLA. Entre otras cosas, Camilo reveló que los nombres de sus hijas, Índigo y Amaranto, tienen implícito el amor que le tiene a México y agradeció a las mujeres que lo ayudan a seguir creciendo.

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