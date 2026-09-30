Ivonne Montero y Manelyk exponen un PROBLEMA en La Granja VIP y señalan a los responsables (VIDEO)

Contrario a lo mal que salió esta actividad con otros Granjeros que se pelearon tras encadenarse, para Ivonne Montero y Manelyk este tiempo juntas les ha servido para conocerse y hacer una buena dupla en La Granja VIP en el trabajo. Por lo que se tomaron muy en serio su labor en la cocina y juntaron a todos para hablar sobre el desperdicio de comida, una situación que les preocupa a ambas y que creen que es culpa de la mala administración de los que han sido Capataz.

