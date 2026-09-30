"¡Muchos se cobraron muy bien!”, Lorena Herrera revela el buen negocio de los chismes que inventó en los 90
¿El chisme paga bien? Celebrando 37 años de trayectoria, Lorena Herrera reveló detalles de los chismes que inventó sobre su relación con ‘El Muñeco’ y más.
Lorena Herrera fue reconocida por su trayectoria y reveló cuál ha sido su mayor reto. Si algo ha cambiado en estos años, es la forma de hacer espectáculo, aunque Lorena Herrera confesó que el chisme siempre ha vendido y ella, hasta sabía cómo fabricarlo. ¿Lorena Herrera ya se da el lujo de bajar el ritmo de trabajo? Esto reveló la consagrada celebridad.