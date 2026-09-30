"¡Muchos se cobraron muy bien!”, Lorena Herrera revela el buen negocio de los chismes que inventó en los 90

Lorena Herrera fue reconocida por su trayectoria y reveló cuál ha sido su mayor reto. Si algo ha cambiado en estos años, es la forma de hacer espectáculo, aunque Lorena Herrera confesó que el chisme siempre ha vendido y ella, hasta sabía cómo fabricarlo. ¿Lorena Herrera ya se da el lujo de bajar el ritmo de trabajo? Esto reveló la consagrada celebridad.