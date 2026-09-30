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¿Cómo vivió Otto Sirgo sus últimos días? La hija de Otto Sirgo abre el corazón y revela dónde reposarán las cenizas de su padre

Tras el último adiós a Otto Sirgo, su hija compartió dónde reposarán las cenizas de su padre y, a la manera de VLA, nos despedimos del primer actor Otto Sirgo.

Ayer por la tarde falleció el primer actor Otto Sirgo a los 79 años de edad. Su hija Valerie compartió con la prensa cómo ocurrió el lamentable deceso y quiénes estuvieron con él. Reveló cómo fueron los últimos momentos al lado de su padre y contó dónde reposarán las cenizas del actor. Arlette Pacheco y Rafael Perrin se dieron cita al último adiós.

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