Ha-Ash reacciona a la separación de Jesse y Joy: “hay que aprender a discutir”
Ha-Ash, quienes han logrado una trayectoria importante si desafiar su relación de hermanas, reaccionó a la separación de Jesse y Joy. ¡Aquí el mensaje completo!
Tras la separación de Jesse y Joy y todas las polémicas que se han generado al respecto, el dueto Ha-Ash reaccionó ante la sorpresiva noticia de la distancia entre los hermanos Huerta y compartieron cómo han logrado que la familia y el negocio no termine desafiando su relación. ¡Aquí todos los detalles!