"¡Me habló directamente!”, Camila Fernández rompe en llanto al revelar que Vicente Fernández ‘le ha hablado’
Camila Fernández rompió en llanto revelando en exclusiva para Venga La Alegría cómo fue que recibió una invaluable señal de su abuelo, Vicente Fernández.
TV Azteca
Camila Fernández reveló en exclusiva para Venga La Alegría cómo fue que recibió una invaluable señal de su abuelo, Vicente Fernández. Además de romper en llanto al recordar la enternecedora anécdota, aseguró que “El Charro de Huentitán” la habría acercado a un pariente.
