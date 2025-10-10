¿La música no es lo suyo? Así cantó el padre José de Jesús Aguilar “La Media Vuelta” en La Academia VLA
Con la finalidad de evitar la eliminación en La Academia VLA, el padre José de Jesús Aguilar se vistió de charro para cantar “La Media Vuelta”. Alejandra Ávalos elogió que “canta con el corazón”, mientras que Kiko Campos no se guardó nada y criticó fuerte la interpretación del sacerdote.
