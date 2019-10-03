¿Qué tanto sabes de José José? ¡Demuéstralo completando la frase de cada una de sus mejores canciones!

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Los hombres nacidos bajo el Sol de Virgo suelen ser asociados con el compromiso, la atención a los detalles y una forma práctica de demostrar sus sentimientos dentro de una relación. Así es el novio virginiano.
El verde es uno de los colores más sofisticados para el manicure de otoño y se pueden hacer hermosos diseños de uñas que no quedan muy exagerados.
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El Horóscopo Chino advierte sorpresas a estos animales en el cierre de septiembre. Toma nota y aplica los consejos que se te den. Prepárate para los cambios.
Dale un toque artesanal, fresco y moderno a tu dormitorio con estas 4 ideas de crochet para tejer cubresábanas.
Ponte manos a la obra y haz tu propia manicure en uñas largas o cortas. Estos diseños te ayudarán a combinar con tu propio look en las fiestas.