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¿Qué tanto sabes de José José? ¡Demuéstralo completando la frase de cada una de sus mejores canciones!

¡Interactúa en esta divertida dinámica para homenajear al gran e inigualable José José!

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Escrito por: Tv Azteca Digital

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