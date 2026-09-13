¿Carín León merece la funa por suspender su concierto en Las Vegas? Lo debatimos Sin Filtro. “Están tirando su dinero a la basura”
En Sin Filtro, nuestros conductores opinan sobre la polémica que Carín León está enfrentando con sus fans, tras dejarlos vestidos y alborotados en Las Vegas.
Carín León sigue en la polémica, días después de suspender un concierto de su residencia en el Sphere de Las Vegas cuando sus fans ya lo estaban esperando. Esto opinan los conductores y reporteros de Venga La Alegría Fin De Semana, hablando Sin Filtro.