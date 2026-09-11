Venga La Alegría | Programa 11 de septiembre 2026 Parte 2 | Sin Palabras, preparativos para el desfile del 15 de septiembre y noticias de La Granja VIP
Revive la segunda parte del programa completo de Venga La Alegría y mira cómo son los preparativos para el desfile del 15 de septiembre y la visita de Víctor Landeros a un mercado típico con artesanías mexicanas.
Disfruta de los mejores momentos de Exatlón México Decima Temporada y descubre quienes llevan la delantera en la competencia. Toñita habla sobre la participación de Lola Cortés en los conciertos de Yuridia y se siente muy contenta por ambas, ya que dejaron los rumores atrás sobre una posible rivalidad.