¡Que se escapan! Los cerditos ponen en problemas a Kunno y granjeros de La Granja VIP Segunda Temporada
Los granjeros tuvieron que afrontar trabajos muy duros en la mañana del domingo y los cerditos no lo pusieron nada fácil
Los granjeros tuvieron una mañana de trabajo duro dentro de La Granja VIP Segunda Temporada. Kunno, La Bebeshita y Mónica Escobedo tuvieron la misión de limpiar la casa de los cerditos, pero estos complicaron mucho más la tarea con sus actitudes rebeldes. ¡Estuvieron a punto de escaparse!