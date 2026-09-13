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¡Que se escapan! Los cerditos ponen en problemas a Kunno y granjeros de La Granja VIP Segunda Temporada

Los granjeros tuvieron que afrontar trabajos muy duros en la mañana del domingo y los cerditos no lo pusieron nada fácil

Los granjeros tuvieron una mañana de trabajo duro dentro de La Granja VIP Segunda Temporada. Kunno, La Bebeshita y Mónica Escobedo tuvieron la misión de limpiar la casa de los cerditos, pero estos complicaron mucho más la tarea con sus actitudes rebeldes. ¡Estuvieron a punto de escaparse!

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