“Ya no estás en mi ranking": Manelyk le pone un límite a Bicolor y lo aleja de su círculo dentro de La Granja VIP

Manelyk González y Kevyn Contreras “Bicolor” tuvieron una conversación en las afueras del edificio principal. Allí platicaron sobre la relación de ambos dentro de La Granja VIP Segunda Temporada, donde la influencer le remarcó al comediante que no confía en él, poniéndole un límite. De todos modos, “Bicolor” insistió en que Mane puede confiar en él