Fernando Lozada anuncia el NUEVO beneficio que tendrán todos los granjeros en La Granja VIP (VIDEO)
Los granjeros recibieron un beneficio que aliviará sus dolores producidos por el arduo trabajo dentro de la granja
Los granjeros recibieron un nuevo beneficio que podrán utilizar para alivianar el trabajo diario dentro de La Granja VIP Segunda Temporada. Fernando Lozada, uno de los peones, fue el encargado de anunciar la llegada de un nuevo elemento que, posteriormente, fue utilizado por los habitantes. Será útil por el alto esfuerzo que demanda mantener la granja.