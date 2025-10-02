inklusion logo Sitio accesible
“Se trata de respeto”, Carla Estrada defiende a la prensa tras la polémica con Susana Zabaleta y su novio

Carla Estrada mostró su apoyo a la prensa respecto a la polémica con Susana Zabaleta y su novio y recordó el episodio complicado que vivió con la actriz.

Sin meterse en conflictos ajenos, Carla Estrada mostró su apoyo a la prensa respecto a la polémica con Susana Zabaleta y su novio. Dejó en claro el respeto que le tiene a los medios de comunicación y, por otro lado, recordó el episodio complicado que vivió con la pareja amorosa de Ricardo Pérez.

