Carmen Campuzano habla, entre lágrimas, de sus heridas y Ariel López Padilla pide justicia para la herencia de Mariana Levy

Mientras Ariel López Padilla exigió justicia para la herencia de Mariana Levy, Carmen Campuzano habló de sus heridas; Verónica del Castillo habló de la salud de su papá.

Mientras Ariel López Padilla exigió justicia para la herencia de Mariana Levy, Carmen Campuzano habló de sus heridas del alma y Verónica del Castillo habló del estado de salud de su papá.

