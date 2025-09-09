Influencer reaparece tras estar en el hospital, indica que tiene tres agujeros en el cuerpo

De manera repentina el influencer mexicano avisó que estaba en el hospital y por eso la gente que le sigue ha estado al pendiente del estado de su salud. Ante eso, declaró que tiene tres agujeros en el cuerpo y la gente se preocupó todavía más. Por ello es necesario aclarar qué le pasó tras requerir de la hospitalización.

¿Qué le pasó a este influencer que reapareció tras estar hospitalizado?

De manera bastante repentina las personas se enteraron que el youtuber del Estado de México estaba hospitalizado. Y es que él mismo compartió contenido donde se le vio usando un bastón. Sin embargo, sin necesidad de provocar más intriga, aclaró todo lo que le pasó para terminar encamado en un hospital… ¿con tres agujeros en el cuerpo?

Fiel a su estilo, Yulay documentó todo lo que ha llevado a cabo en su recuperación de una lesión en la ingle. Esa fue la razón por la que desapareció unos días de las redes sociales. Sin embargo, todo marcha de maravilla, pues no dudó en decir que está batallando poco a poco pero los agujeros a los que se refería son las dos incisiones que le hicieron más su ombligo.

¿Quién es Yulay, influencer hospitalizado en días recientes?

El contenido del creador contenido mexicano se enfoca en el formato videoblog, pues él llegó desde YouTube, contrario a muchos otros que se instalaron en la vía corta tipo TikTok. Mientras que los temas de sus videos varían pero es mucho de la interacción callejera, donde uno de sus fuertes es regalar dinero a diferentes personas.

Julio César Fuentes Cruz inició en el 2014 con un video de YouTube donde le hizo una broma a un taxista. Él es oriundo de Tenancingo y hoy cuenta con más de dos millones doscientos mil seguidores en plataformas como Instagram. Por eso, sus fanáticos se sintieron aliviados al saber que su salud está sin complicaciones.

