"¡Apenas estás en pañales!”, Carmen Campuzano le responde a Kenia Os tras la polémica con Peso Pluma y la semana de la moda

Carmen Campuzano defendió su prestigio como modelo luego de que Kenia Os le respondiera a la crítica que le hizo a Peso Pluma sobre su vestuario en la semana de la moda.

Carmen Campuzano defendió su prestigio como modelo luego de que Kenia Os le respondiera a la crítica que le hizo a Peso Pluma sobre su vestuario en la semana de la moda. Además de su contundente reacción, aprovechó el momento para elogiar el trabajo musical de Kenia Os.

