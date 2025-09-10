Maribel Guardia muestra la casa en la que vivió con su hijo Julián Figueroa y se prepara para dejarla
Maribel Guardia confirmó en redes sociales que se cambiará de casa al tiempo que realizó un recorrido por el inmueble. ¡Ojo a la imperdible anécdota de los ponys!
TV Azteca
Maribel Guardia reveló que dejará la casa que compartió con su pareja y con su hijo Julián Figueroa. Así lo confirmó en redes sociales al tiempo que realizó un recorrido por el espacioso inmueble. ¡Ojo a la imperdible anécdota de los ponys!
