Maribel Guardia muestra la casa en la que vivió con su hijo Julián Figueroa y se prepara para dejarla

Maribel Guardia confirmó en redes sociales que se cambiará de casa al tiempo que realizó un recorrido por el inmueble. ¡Ojo a la imperdible anécdota de los ponys!

Maribel Guardia reveló que dejará la casa que compartió con su pareja y con su hijo Julián Figueroa. Así lo confirmó en redes sociales al tiempo que realizó un recorrido por el espacioso inmueble. ¡Ojo a la imperdible anécdota de los ponys!

