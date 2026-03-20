¿Un amparo? El caso de Octavio Ocaña sufre un nuevo ‘revés’

La familia de Octavio Ocaña recibió un revés de parte del juez que lleva el caso contra dos expolicías. Al parecer, el juez habría decidido no vincular a Gerardo ‘N’ por el delito de abuso de autoridad. Ante tal situación, el abogado de la familia Ocaña ya habría tomado cartas en el asunto. Aquí la información.