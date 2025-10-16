“Cuando una es madre, el amor de un hombre importa un car...”, Cazzu le responde a Nodal desde el escenario

Luego de que, por medio de su oficina, Christian Nodal propinara un ‘revés’ a Cazzu sobre el tema de la manutención y los permisos de su hija Inti, la cantante argentina envió una respuesta contundente desde el escenario hacia el cantante de regional mexicano. Aquí las imágenes del momento que fue ovacionado por los seguidores de ‘La Jefa del Trap’.