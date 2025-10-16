El Pueblo Mágico de Hidalgo que tiene los hoteles más cómodos y pocos conocen, según la IA

Quienes han recorrido Hidalgo saben que hay un Pueblo Mágico donde el tiempo camina distinto. Se llama Tecozautla, y aunque no tiene la fama de otros Pueblos Mágicos, cada año conquista a más viajeros que llegan en busca de silencio, agua caliente y un buen colchón.

Este municipio, declarado Pueblo Mágico en 2015, se ha vuelto una joya discreta del turismo de descanso. Aquí no hay resorts gigantes ni tráfico de fin de semana, sino hoteles pequeños y cómodos, muchos con albercas de agua termal y atención cálida, de esas que solo se dan en los pueblos.

El Pueblo Mágico de Hidalgo hecho para descansar

Tecozautla vive al ritmo del vapor que sale del famoso géiser natural —uno de los más grandes de América Latina—. Esa energía termal se siente en todo el pueblo: en sus balnearios, en las calles de piedra y hasta en los hoteles, que parecen diseñados para bajar las revoluciones.

Los hospedajes de la zona suelen ser familiares, tranquilos y con servicios pensados para el confort: habitaciones amplias, jardines, hamacas y tinas con agua caliente natural.

Según la Secretaría de Turismo de Hidalgo, este destino es uno de los preferidos por quienes viajan en pareja o en familia, justo por su ambiente relajado y seguro.

Gobierno de México Tecozautla es el Pueblo Mágico de Hidalgo que cuenta con un géiser natural y actividades tranquilas ideales para descansar

Dónde dormir cómodo en Tecozautla y sin gastar de más

Antes de empacar, vale la pena saber que los hoteles cómodos en Tecozautla no solo son acogedores: también tienen precios razonables. Estas son tres opciones muy recomendadas por quienes ya se enamoraron del lugar:



Finca Doria Hotel Boutique . Rodeado de árboles y con piscina termal, tiene habitaciones decoradas con artesanía local y detalles rústicos. Desde $1,100 MXN por noche.

. Rodeado de árboles y con piscina termal, tiene habitaciones decoradas con artesanía local y detalles rústicos. Desde $1,100 MXN por noche. Hotel El Géiser Natural . Dentro del parque termal más famoso del pueblo. Ideal si buscas relajarte sin salir del agua. Precios desde $500 MXN.

. Dentro del parque termal más famoso del pueblo. Ideal si buscas relajarte sin salir del agua. Precios desde $500 MXN. Hotel Carrizal del Lago. Con estilo de hacienda, jardines amplios y alberca templada. Una opción cómoda para grupos o familias.

Cómo llegar y cuándo es la mejor época para ir a Tecozautla

Tecozautla está a poco más de tres horas de la Ciudad de México (CDMX) y a dos de Querétaro. Se llega fácil en auto y el camino es parte del encanto: los paisajes van cambiando de montes a planicies áridas hasta llegar al valle.

La mejor época para visitarlo es de febrero a junio, cuando las lluvias aún no llegan y las aguas termales mantienen la temperatura perfecta. Es temporada tranquila, ideal para desconectarse del ruido de la ciudad y volver con la mente despejada.