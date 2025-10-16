SEP suspende clases y confirma reanudación de actividades hasta el 20 de octubre

Desde la Secretaría de Educación Pública (SEP) han informado la confirmación de suspensión de clases, como consecuencia de las intensas lluvias. Así es que varios estados de México se verán afectados.

En este sentido la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC)ha reportado afectaciones en 139 municipios de Veracruz, Puebla, Hidalgo y Querétaro, además de47 muertos.

¿Qué estados y municipios NO tendrán clases hasta el 20 de octubre?

Las intensas lluvias han dejado muchas afectaciones por lo que se ha tenido que tomar la decisión de suspender las clases hasta el 20 de octubre.

Los municipios afectados son:

Hidalgo: Los municipios que no tendrán clases incluyen Acaxochitlán, Agua Blanca, Atlapexco, Calnali, Cardonal, Chapulhuacán, Eloxochitlán, Huautla, Huazalingo, Huehuetla, Huejutla, Jaltocán, Jacala, Juárez, La Misión, Lolotla, Metztitlán, Molango, Nicolás Flores, Pacula, Pisaflores, San Agustín Metzquititlán, San Bartolo Tutotepec, San Felipe Orizatlán, Tepehuacán, Tenango de Doria, Tlahuiltepa, Tlanchinol, Xochiatipan, Xochicoatlán, Yahualica, Zacualtipán y Zimapán.

Veracruz: En esta entidad, la Universidad Veracruzana anunció la suspensión de actividades académicas y administrativas desde el13 hasta el 20 de octubre, afectando a toda la comunidad universitaria de la Región Poza Rica-Tuxpan.

San Luis Potosí: La Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) informó de la suspensión de clases en los municipios que comprenden la zona huasteca norte y sur debido a las afectaciones por las lluvias.

Ante la evaluación de las afectaciones en atención que realiza el Comité Estatal de Emergencias, se integran 3 municipios más a la suspensión de clases del 13 al 17 de octubre: Coatzintla, Coahuitlán y Cazones. Puedes consultar a continuación la lista ampliada: pic.twitter.com/sVIYfF2RIA — SEV | Secretaría de Educación de Veracruz 📚✏️ (@SEducacionVer) October 13, 2025

¿Cómo han perjudicado las lluvias a las escuelas?

La lluvia ha sido tan intensa que ocasionó un gran deterioro en las infraestructuras escolares. La SEP ha manifestado que hay un total de 116 escuelas, ubicadas en 46 municipios, que presentan graves daños por lo que se ven afectados 16 mil 198 estudiantes.

Para preservar la integridad de los alumnos es que se opta por no dictar clases hasta que se normalice la situación.

Los daños incluyen techos, muros, drenajes y filtraciones, así como la pérdida de mobiliario y equipo educativo. Ante esto es que se comenzarán con las labores de evaluación de daños para programar jornadas de limpieza.

