Estos son los adultos mayores que cobrarán 40 días de salario en el aguinaldo 2025

Desde la Legislación laboral y de seguridad social en México, han establecido una serie de derechos y prestaciones en cuestiones económicas que benefician a trabajadores y luego adultos mayores (pensionados.

En esta serie de derechos nos encontramos con el aguinaldo que es un ingreso adicional que impacta directo en los bolsillos de los mexicanos.

México cuenta con dos instituciones de seguridad social, que son los encargados de regular las pensiones. Así es que tenemos al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Una de ellas entrega 40 días de salario como aguinaldo.

¿Quiénes son los pensionados que recibirán 40 días de salario como aguinaldo?

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)el aguinaldo se dividen en dos partes que suman 40 días: la primera en noviembre (20 días) y la segunda a principios de año (20 días). Ante esto es que se hace la sumatoria de días.

De esta manera aquellos jubilados que perciben su pensión en el ISSSTE, llegarán a recibir hasta 40 días de aguinaldo. Debes prestar atención a la Ley con la que se regula tu prestación.

¿Cuáles son los regímenes de pensión?

De acuerdo a la pensión en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), existen dos modos de pago, la Ley 73 y la Ley 97.Para saber a que Ley perteneces tienes que tener en cuenta lo siguiente:

La Ley 73 aplica para aquellos que empezaron a cotizar o trabajar antes del 1 de julio de 1997, y la Ley 97 para quienes lo hicieron a partir o después de esa fecha.

Es importante tener en cuenta que la Ley 73 del IMSS tiene mayores prestaciones que la Ley 97. Este es un dato que deben tener en cuenta todos aquellos futuros pensionados deben tener en cuenta a la hora de jubilarse y cómo obtener la pensión. Ante cualquier duda puedes consultar en el ente mencionado.

