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¡Juliantla está de fiesta! Así celebraron a Joan Sebastian en el que sería su cumpleaños 75

Juliantla, la tierra que vio nacer a Joan Sebastian, está de fiesta. Y es que ‘El Rey del Jaripeo’ estaría cumpliendo este día 75 años. ¡Aquí todos los detalles de la gran celebración!

Juliantla, la tierra que vio nacer a Joan Sebastian, está de fiesta. Y es que ‘El Rey del Jaripeo’ estaría cumpliendo este día 75 años. José Manuel Figueroa encabezó los festejos que incluyeron un concierto y fuegos artificiales. ¡Aquí todos los detalles de la gran celebración!

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