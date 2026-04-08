¡Juliantla está de fiesta! Así celebraron a Joan Sebastian en el que sería su cumpleaños 75
Juliantla, la tierra que vio nacer a Joan Sebastian, está de fiesta. Y es que ‘El Rey del Jaripeo’ estaría cumpliendo este día 75 años. ¡Aquí todos los detalles de la gran celebración!
Juliantla, la tierra que vio nacer a Joan Sebastian, está de fiesta. Y es que ‘El Rey del Jaripeo’ estaría cumpliendo este día 75 años. José Manuel Figueroa encabezó los festejos que incluyeron un concierto y fuegos artificiales. ¡Aquí todos los detalles de la gran celebración!